طيران الرياض يطلق برنامج “نواة للضيافة الجوية” لتأهيل الكفاءات الوطنية

البلاد (الرياض)
أطلقت شركة طيران الرياض برنامج “نواة للضيافة الجوية”، لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ودعمًا لإستراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.
ويهدف البرنامج إلى استقطاب آلاف السعوديين خلال السنوات المقبلة مع توسع عمليات الشركة، من خلال تأهيل الجيل القادم من طاقم الضيافة الجوية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمثيل طيران الرياض والمملكة على الساحة العالمية.
وأكد نائب الرئيس الأول لاستقطاب المواهب وشركاء الأعمال في طيران الرياض نهار الجهني التزام طيران الرياض بشكل كامل ببناء مسار وطني مستدام للمواهب في قطاع الطيران عبر مختلف مجالات العمل، حيث يُعد طاقم الضيافة الجوية عنصرًا أساسيًا في العمليات التشغيلية.
وأوضح أن برنامج نواة للضيافة الجوية يسهم في تطوير قطاع الطيران في المملكة، ودعم أهدافه المتمثلة في الإسهام بتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وصُمم برنامج “نواة” خصيصًا لتمكين السعوديين من اكتساب الخبرات العملية وبناء مسارات مهنية واعدة في قطاع الطيران، حيث يوفر برنامج “نواة” مسارات متعددة للمواهب الوطنية لبناء مستقبل مهني في قطاع الطيران، بما يعكس استثمار الشركة طويل الأمد في تطوير صناعة الطيران في المملكة.
ويشمل البرنامج توظيف المهندسات السعوديات في مجال صيانة الطائرات، بالإضافة إلى برامج ابتعاث متخصصة لدرجة البكالوريوس في هندسة صيانة الطائرات بتخصصي الهندسة الميكانيكية وهندسة أنظمة الطيران، كما يهيئ البرنامج خريجي الجامعات للعمل في الإدارات المؤسسية لطيران الرياض عبر برامج تدريبية مكثفة، فيما يفتح برنامج “طيّاري المستقبل” المجال أمام الطيارين السعوديين الطموحين لدخول مهنة الطيران.
وطُور برنامج “نواة للضيافة الجوية” بالشراكة مع أكاديمية بنيان للتدريب، حيث يقدم منهجًا تدريبيًا متكاملًا لمدة 8 أشهر، يتماشى مع المعايير الدولية للطيران، ويشمل التدريب على المهارات التقنية، وإجراءات السلامة، والكفاءة اللغوية، وفنون الخدمة الاحترافية.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في أغسطس 2026، على أن ينضم المتدربون إلى طاقم الضيافة الجوية في طيران الرياض خلال عام 2027 بعد اجتياز البرنامج.
ويمثل برنامج نواة للضيافة الجوية طاقم الضيافة الجوية الواجهة الأمامية وسفراء العلامة التجارية لطيران الرياض، حيث لا يقتصر دورهم على أداء مهام السلامة والخدمة على متن الطائرة، بل يمتد إلى نقل الحفاوة السعودية وتقديم أفضل صورة عن الرياض والمملكة إلى العالم.
وسيتم فتح باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، إضافة إلى استقبال الطلبات حضوريًا خلال الجولات التعريفية التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، بدءًا من الرياض.
ودعت شركة طيران الرياض السعوديين والسعوديات ممن تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأكثر، ولديهم شغف بقطاع الضيافة والخدمة، للتقديم والانضمام إلى البرنامج.
