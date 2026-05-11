سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم (الاثنين)، مرتفعًا بمقدار 43 نقطة، ليصل إلى مستوى 11158 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 319 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 112 شركة، وكانت أسهم شركات سدافكو، والمراعي، ونادك، ومسك، وأكوا، الأكثر ارتفاعًا.
وضمت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا في التعاملات أسهم شركات جاهز، وصناعات، ودلة الصحية، وأسمنت الجوف، وسينومي ريتيل، فيما تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7%.
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، وكيان السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أكوا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وعلم، والمراعي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” منخفضًا بمقدار 9.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 22635.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم.
