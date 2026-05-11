دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة وروسيا حيز التنفيذ

امتدادًا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، تدخل اليوم الاثنين 11 مايو 2026م اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين حيز التنفيذ، التي تؤكد على العزم المشترك نحو تعزيز وتطوير التبادل السياحي والثقافي بين البلدين والشعبين الصديقين.
وتشمل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية – الخاصة – العادية)، كما تعد روسيا الاتحادية أول دولة توقع معها المملكة اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات تشمل حاملي جوازات السفر العادية.
ويسمح الإعفاء المتبادل من التأشيرات دخول مواطني البلدين الصديقين دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب والأصدقاء)، كما يسمح البقاء في البلدين لمدة (90) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، ولا يشمل الإعفاء المتبادل تأشيرات القادمين بغرض (العمل أو الدراسة، والإقامة، والحج) إذ يلزم ذلك الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.
ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفاء البلدين والشعبين الصديقين بذكرى مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، كما ينعكس ذلك على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي والثقافي، والإسهام في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.
