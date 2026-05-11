ثلاثي روشن ضمن قائمة البرازيل الأولية في مونديال 2026

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة الأولية لراقصي السامبا؛ استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
ثلاثي روشن في قائمة البرازيل
وشهدت القائمة حضور عدد من النجوم المحترفين في دوري روشن السعودي، يتقدمهم بينتو ماثيوس حارس مرمى النصر، وفابينيو تافاريس لاعب وسط الاتحاد، إلى جانب روجر إيبانيز مدافع الأهلي، في تأكيد جديد على قوة الحضور البرازيلي داخل الملاعب السعودية.
كما ضمت القائمة النجم نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السابق وسانتوس البرازيلي الحالي، بعدما عاد مجددًا للمشهد الدولي عقب الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في نسخة استثنائية يُنتظر أن تشهد منافسة قوية بين كبار منتخبات العالم.
