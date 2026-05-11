برشلونة يتغلب على ريال مدريد ويتوج بلقب الدوري الإسباني

صحيفة البلاد 25 / ذو القعدة / 1447 هـ      11 مايو 2026

البلاد (جدة)

في ليلة كروية مثيرة شهدها الكلاسيكو بين برشلونة وغريمه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا الاسباني، حسمها برشلونة بثنائية نظيفة، ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني بعدما وسع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 14 نقطة.

وقد فرض الفريق الكتالوني سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، بعدما دخل المباراة بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في حسم المواجهة مبكرًا، وهو ما انعكس على الأداء الهجومي الذي وضع دفاع ريال مدريد تحت ضغط مستمر.

خطف ماركوس راشفورد هدف الأسبقية لنادي برشلونة في الدقيقة التاسعة من ضربة حرة مباشرة رائعة.

وعزز برشلونة النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، بعد تمريرة خيالية من داني أولمو بكعب القدم داخل منطقة الجزاء، استلمها فيران توريس وسددها بقوة داخل شباك ريال مدريد.

 

 

 

