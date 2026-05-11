بحضور وزير الرياضة.. افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وقد دشن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الدورة التي تستمر منافساتها حتى 22 مايو الجاري.
أقيم حفل الافتتاح في ميدان الشقب الداخلي، وسط حضور رياضي وقيادي لافت، شمل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى جانب أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما عكس أهمية هذه الدورة في تعزيز الروابط الرياضية بين الأشقاء.
تضمن الحفل فقرات فنية وثقافية استعراضية جسدت الهوية القطرية الأصيلة، وكان أبرزها أوبريت حمل عنوان «خليج واحد.. قلب واحد»، والذي ركز على قيم الأخوة والوحدة والتعاون التي تجمع شعوب المنطقة.
كما شهد الحفل طابور عرض الدول المشاركة، وسط أجواء احتفالية عكست الجاهزية القطرية لاستضافة هذا الحدث الكبير.
المبارزة والتايكوندو يرفعان راية التوحيد
نالت الرياضة السعودية شرفاً مميزاً في طابور العرض، حيث وقع الاختيار على ثنائي من الكفاءات الوطنية الشابة لحمل علم المملكة العربية السعودية،
وقد جسدت هذه الخطوة الدعم الكبير الذي توليه المملكة للرياضيين والرياضيات في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
منافسات مستمرة حتى 22 مايو
تستقطب الدورة نخبة من الرياضيين الخليجيين في مختلف الألعاب، حيث تتطلع المنتخبات السعودية لتحقيق مراكز متقدمة وحصد الميداليات، في ظل الطفرة النوعية التي تشهدها الرياضة السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.