انطلاق دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026”

تُفتتح اليوم النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 22 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون جميع دول الخليج.
ويمثل المنتخب السعودي في الحدث الخليجي أكثر من 164 لاعبًا ولاعبة، يشاركون في 15 لعبة رياضية، هي: السهام، ألعاب القوى، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الرماية، قفز الحواجز، التايكوندو، البلياردو والسنوكر، البولينج، الكاراتيه، البادل، كرة الطاولة، الملاكمة، وكرة السلة 3×3.
وتُعد مشاركة المنتخب السعودي محطة مهمة ضمن برنامج تنافسي يمتد إلى عدد من الاستحقاقات المقبلة، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026.
