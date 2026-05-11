المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف عددًا من الوزراء

ينعقد يوم الأربعاء المقبل المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج 1447هـ.
وسيجيب الوزراء على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.
يبث المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م