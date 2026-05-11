” الداخلية والزكاة والجمارك” توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المنافذ البرية

وقّعت وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم بمقر الهيئة، اتفاقية لتعزيز التعاون بين الجانبين بالمنافذ البرية.
ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة الداخلية مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، فيما وقّعها من جانب الهيئة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين الجهتين في تنفيذ المهام المشتركة بالمنافذ البرية وتبادل الخبرات ذات الصلة بها.
