الرياضة

الأهلي يتغلب على التعاون بثنائية

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1447 هـ      11 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب فريق الأهلي على مضيفه التعاون بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم إيفان توني لمصلحة فريقه بعد مرور 17 دقيقة من عمر اللقاء. ورد التعاون بهدف التعادل بواسطة انجيلو فولغيني في الدقيقة 55.

ونجح البرازيلي روجر ايبانيز في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الأهلي في الدقيقة 79،

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 75 نقطة معززًا موقعه في جدول ترتيب دوري روشن بالمرتبة الثالثة. في المقابل تجمد رصيد التعاون عند 52 نقطة ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المرتبة الخامسة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *