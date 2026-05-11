الأهلي يتغلب على التعاون بثنائية

البلاد (جدة)
تغلب فريق الأهلي على مضيفه التعاون بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم إيفان توني لمصلحة فريقه بعد مرور 17 دقيقة من عمر اللقاء. ورد التعاون بهدف التعادل بواسطة انجيلو فولغيني في الدقيقة 55.
ونجح البرازيلي روجر ايبانيز في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة الأهلي في الدقيقة 79،
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 75 نقطة معززًا موقعه في جدول ترتيب دوري روشن بالمرتبة الثالثة. في المقابل تجمد رصيد التعاون عند 52 نقطة ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المرتبة الخامسة.
توني يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17#التعاون 0 × 1 #الأهلي
أنجيلو يسجل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 55#التعاون 1 × 1 #الأهلي
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#إيبانيز يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 79#التعاون 1 × 2 #الأهلي
