الأمير الدكتور حسام بن سعود يرعى الحفل السنوي لإمارة منطقة الباحة

البلاد (الباحة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم, الحفل السنوي للإمارة، والخطة التشغيلية لعام 2026م.
وأشاد سموه في كلمته خلال الحفل بالتكامل والروح الإيجابية التي تسود بين مختلف القطاعات والجهات بالمنطقة، وبالمبادرات المتميزة، مؤكدًا متابعته باستمرار لأداء الجميع.
وشدد على عدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالمسؤولية، موجهًا في الوقت ذاته بتسريع تنفيذ آلية متابعة الأداء الإستراتيجي، وإعطاء الأولوية في الترقيات وتحسين الوضع الوظيفي للموظفين والموظفات المتميزين والمتميزات.
وقال: “نقف اليوم لنشاهد ثمرة إخلاصكم، ونحتفي بكم وبإنجازاتكم”، مؤكدًا أن القياس وتحديد فجوات الأداء، وفرص التحسين واستخلاص النتائج من أهم معايير النجاح؛ لذا حرصنا على متابعة وقياس الأداء، وإشراك الجهات الحكومية، ودعم جهودهم، وفق رؤية المملكة 2030، حيث إن الرحلة واحدة، وغايتها خدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن مراحل التحول تحتاج من الجميع الالتزام العالي، والحزم وتكاتف الجهود.
وشهدت فعاليات الحفل السنوي الذي أقيم تحت شعار “رؤية وأثر”، عرضًا مرئيًا لإنجازات الإمارة خلال عام 2025م، تضمن تحقيق العديد من مؤشرات إستراتيجية الإمارة لمستهدفاتها، إضافة إلى ما تحقق في مجال الشراكات الإستراتيجية، وتعزيز العمليات التشغيلية في الإمارة.
تلا ذلك عرض عن أبرز المؤشرات التنموية في المنطقة خلال عام 2025م، وما تحقق من خلال التكامل بين القطاعات الحكومية، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية والسياحة والتراث، وأنسنة المدن، وما تحقق من مؤشرات في مجال التعليم، والقطاع غير الربحي، والقطاعات الخدمية.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة، الإدارات والموظفين المتميزين خلال عام 2025م، والموظفين المحالين للتقاعد من منسوبي الإمارة.
