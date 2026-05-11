اكتمال الجاهزية لانطلاق بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى بالرياض بمشاركة 40 دولة

أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى اكتمال الجاهزية لاستضافة بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026، التي تُقام يومي (15–16) مايو الجاري على ميدان ومضمار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض, في حدث دولي استثنائي يُقام للمرة الأولى في المملكة ضمن سلسلة البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأوضح المدير العام للتواصل المؤسسي والتسويق بالاتحاد السعودي لألعاب القوى, المهندس حبيب الأمين, أن القوائم النهائية للمشاركين أُصدرت، التي ضمت أكثر من (200) لاعب ولاعبة دوليين يمثلون (40) دولة من 5 قارات، في مؤشر يعكس تنامي مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية، والإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، حيث تجاوزت طلبات التسجيل التوقعات الأولية.
وأبان أن اللجان المنظمة تواصل استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية استعدادًا لانطلاق المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية, كاشفًا عن عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل, بحضور مسؤولي البطولة وعدد من الرياضيين المشاركين، للحديث عن أبرز الأسماء المشاركة والجوانب الفنية والتنظيمية للحدث.
وستحظى البطولة بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة، كما ستُنْقَل المنافسات مباشرة عبر قناة الاتحاد السعودي لألعاب القوى على منصة يوتيوب، لإتاحة متابعة الحدث للجماهير داخل المملكة وخارجها.