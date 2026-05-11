أمير المدينة المنورة يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج على طريق الهجرة

البلاد (المدينة المنورة)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة، أن المملكة سخّرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، في إطار نهجها الراسخ في العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار.
جاء ذلك خلال تفقّد سموه مركز الترحيب واستقبال الحجاج على طريق الهجرة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وعدد من المسؤولين.
وأشار سموه إلى أن ما تشهده منظومة الحج والعمرة من تطوير متواصل يأتي امتدادًا للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وحرصهما الدائم على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في تسهيل رحلة الحاج منذ وصوله حتى مغادرته، ويعكس ما توليه المملكة من رعاية واهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين.
واطّلع خلال الجولة على جاهزية المركز والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة، وآلية إنهاء إجراءات وصولهم وتسهيل انتقالهم إلى مقار سكنهم بكل يُسر.
وشاهد سموه مؤشرات وإحصاءات تشغيل مركز الترحيب عبر نظام «مسار نسك» الإلكتروني، المعني بمتابعة حركة الحافلات ومراقبة مؤشرات التشغيل المرتبطة بخدمات الحج والعمرة.
واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على الخدمات التي تقدمها شركة الإسناد المتكامل، ضمن منظومة تشغيلية يعمل فيها أكثر من 2600 موظف بإشراف وزارة الحج والعمرة، إلى جانب تفقّده قاعة الضيافة التابعة لجمعية ضيافة المدينة، وما تقدّمه من خدمات وبرامج استقبال للحجاج القادمين إلى المركز.
وشملت الجولة المركز الصحي الموسمي، الذي يضم عيادات للرعاية الصحية وخدمات النقل الإسعافي، إضافة إلى مركز الدعم والمساندة لخدمات النقل، ومنظومة الأمن والسلامة، والخدمات التشغيلية في صالات الاستقبال ومسارات حافلات نقل الحجاج.
وتأتي زيارة سمو أمير منطقة المدينة المنورة ضمن متابعته المستمرة لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والوقوف ميدانيًا على مستوى الجاهزية وجودة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
جاء ذلك خلال تفقّد سموه مركز الترحيب واستقبال الحجاج على طريق الهجرة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وعدد من المسؤولين.
وأشار سموه إلى أن ما تشهده منظومة الحج والعمرة من تطوير متواصل يأتي امتدادًا للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وحرصهما الدائم على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في تسهيل رحلة الحاج منذ وصوله حتى مغادرته، ويعكس ما توليه المملكة من رعاية واهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين.
واطّلع خلال الجولة على جاهزية المركز والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة، وآلية إنهاء إجراءات وصولهم وتسهيل انتقالهم إلى مقار سكنهم بكل يُسر.
وشاهد سموه مؤشرات وإحصاءات تشغيل مركز الترحيب عبر نظام «مسار نسك» الإلكتروني، المعني بمتابعة حركة الحافلات ومراقبة مؤشرات التشغيل المرتبطة بخدمات الحج والعمرة.
واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على الخدمات التي تقدمها شركة الإسناد المتكامل، ضمن منظومة تشغيلية يعمل فيها أكثر من 2600 موظف بإشراف وزارة الحج والعمرة، إلى جانب تفقّده قاعة الضيافة التابعة لجمعية ضيافة المدينة، وما تقدّمه من خدمات وبرامج استقبال للحجاج القادمين إلى المركز.
وشملت الجولة المركز الصحي الموسمي، الذي يضم عيادات للرعاية الصحية وخدمات النقل الإسعافي، إضافة إلى مركز الدعم والمساندة لخدمات النقل، ومنظومة الأمن والسلامة، والخدمات التشغيلية في صالات الاستقبال ومسارات حافلات نقل الحجاج.
وتأتي زيارة سمو أمير منطقة المدينة المنورة ضمن متابعته المستمرة لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والوقوف ميدانيًا على مستوى الجاهزية وجودة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.