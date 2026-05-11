أمير القصيم يرعى حفل تخريج طلبة كليات بريدة الأهلية

منذ ٥ ساعات
القصيم
البلاد بريدة)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفل تخريج طلبة كليات بريدة الأهلية، بحضور عددٍ من المسؤولين وأولياء الأمور ومنسوبي الكليات.
وفور وصول سموه، شهد مسيرة الخريجين التي عبّرت عن فرحتهم بهذه المناسبة، إذ بلغ عدد الخريجين هذا العام 1330 خريجًا وخريجة من مختلف التخصصات، شملت: كلية طب الأسنان والصيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
وهنّأ سمو أمير منطقة القصيم الطلبة الخريجين، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة من استمرار تخريج الكفاءات الوطنية يأتي -بعد فضل الله- ثم دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمامها بمخرجات التعليم، بما يسهم في بناء الوطن وتعزيز مسيرته التنموية.
وقال سموه: “نحمد الله ونشكره على تواصل تخريج أبنائنا في موسم الحصاد التعليمي، بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة واهتمامها بمخرجات التعليم للإسهام في بناء الوطن”.
وأضاف: “أبارك لأبنائنا الخريجين في كليات بريدة، ولأولياء أمورهم، وأسأل الله لهم مستقبلًا زاهرًا، وحياةً مليئةً بالإنجاز والتفوق؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن”.
وثمّن سموه جهود مجلس أمناء الكليات وإدارتها، مشيدًا بعنايتهم بمخرجات الكليات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وقال: “أشكر مجلس أمناء كليات بريدة وإدارتها على جهودهم المتميزة، وعنايتهم بمخرجات الكليات بما يتوافق مع سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030”.
وتخلل الحفل كلمة لرئيس مجلس أمناء الكليات أحمد أبالخيل، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الحفل، واهتمامه بأبناء المنطقة، ودعمه المستمر للمبادرات التعليمية والتنموية، وتعزيز الدور التنموي والاقتصادي للمنطقة في مختلف المجالات.
كما ألقى الخريجون كلمةً عبّروا فيها عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتشريفه الحفل، مؤكدين أن هذه الرعاية تمثل حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء وخدمة الوطن.
