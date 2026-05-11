أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 94 طالبًا وطالبة بالأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك”

البلاد (الدمام)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا الثلاثاء، حفل تخريج 94 طالباً وطالبة للأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك” من خريجي برنامجي الدبلوم العالي والدبلوم المشارك، بعد إنهاء الخريجين متطلبات التخرج وتوقيع عقودهم الوظيفية للالتحاق بسوق العمل؛ كطهاة محترفين بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في برامج تمكين الشباب بقطاعي الضيافة والسياحة.

وأعربت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك” رانيه معلا، عن شكرها وتقديرها لهذه الرعاية الكريمة من أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للأكاديمية، التي تأتي امتداداً لاهتمام سموه- حفظه الله- ودعمه غير المحدود لمجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدة على الدور الكبير الذي قدمه شركاء النجاح من الداعمين بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأهداف التعليمية للأكاديمية وتعظيم أثر رسالتها المجتمعية تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.

وأشارت رانيه معلا إلى أن هذا العام يشهد تخريج 94 طالبا وطالبة للدفعات من التاسعة إلى الحادية عشرة من برنامج الدبلوم العالي ومدته سنتان دراسيتان وبرنامج الدبلوم المشارك لمدة سنة واحدة ، مبينة أن الخريجين جميعا وقعوا عقودهم الوظيفية ليصبحوا جاهزون للالتحاق بسوق العمل بعد امتلاكهم الأدوات والمهارات المطلوبة، وخضوعهم لبرامج تدريبية وتعليمية متخصصة بمجال الطهي، وهو ما سيخلق مزيدا من الفرص الوظيفية والمميزات المتاحة لهم بفنادق ومطاعم عالمية، وجهات أخرى مختصة بقطاع الأغذية، إضافة إلى فرص الابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس، وإمكانية استقطابهم كأساتذة معيدين في الأكاديمية.

يذكر أن “زادك” هي أكاديمية وقفية وطنية غير ربحية؛ تهدف لنقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية، إضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات الموهوبين في هذا المجال، وتمكينهم في قطاعي الضيافة والسياحة ليصبحوا طهاة محترفين، سعيا لتوطين مهنة الطاهي بمعايير عالمية، وتأكيد الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميًا وثقافيًا واجتماعيًا لخدمة الفرد والمجتمع.