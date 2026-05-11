أمير الشرقية ونائبه يستقبلان مجلس إدارة نادي النهضة بمناسبة صعود فريق السيدات للدوري الممتاز

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النهضة عبدالله النهدي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي، وذلك بمناسبة صعود الفريق إلى الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية إدارة النادي والطاقم الفني واللاعبات على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة السعودية، متمنيًا للفريق مواصلة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، قدّم النهدي لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي، وما تحقق من نتائج أسهمت في تأهله إلى الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات، إلى جانب خطط النادي المستقبلية الهادفة إلى تطوير المواهب ورفع مستوى الأداء الفني، بما يعزز حضور الرياضة النسائية ويسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي بالمملكة.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في ديوان الإمارة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النهضة عبدالله النهدي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبات الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي، وذلك بمناسبة صعود الفريق إلى الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات.
وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إدارة النادي واللاعبات بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور يعكس الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة في المملكة، متمنيًا للنادي دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات.
وقدّم النهدي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن أبرز برامج النادي وخططه المستقبلية، واستعراض مسيرة الفريق النسائي خلال الموسم الحالي، وما تحقق من نتائج أسهمت في صعوده إلى الدوري الممتاز، إضافةً إلى جهود النادي في دعم الرياضة النسائية وتطوير المواهب الرياضية.
