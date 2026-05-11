أمير الرياض يرعى حفل التخرج الموحد لمتدربي مؤسسة التدريب التقني والمهني بالمنطقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل التخرج الموحد لمتدربي المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1447هـ.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالكلية التقنية بالرياض، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، وعدد من قيادات المؤسسة.

وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وإنجازاتها وبرامجها وأهدافها.

عقب ذلك ألقى المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة -حفظها الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتدريب التقني والمهني، مثمنًا لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل تخرج متدربي المؤسسة للعام التدريبي 1447هـ، ومعربًا عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة.

وأفاد المهندس العبدالواحد أن التدريب التقني والمهني بالمنطقة يقدم منظومة تدريبية من خلال 43 منشأة تدريبية، بلغ عدد المتدربين والمتدربات من أبناء المنطقة فيها (76,193) متدربًا ومتدربة، مبينًا أن المؤسسة تحتفي اليوم بتخريج (11,684) خريجًا للعام التدريبي 1447هـ.

عقب ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم التدريبية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا يتضمن مشاعر أهالي الخريجين.

وفي الختام، كرم سمو أمير منطقة الرياض الطلبة الفائزين في المسابقات الدولية ورعاة الحفل، والتُقطت الصور الجماعية.