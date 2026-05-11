أمانة جدة تحقق المركز الأول في مؤشر الاستدامة المالية بنسبة 132%

البلاد (جدة)

حققت أمانة محافظة جدة المركز الأول بمؤشر الاستدامة المالية، بتغطية الايرادات للميزانية بنسبة 132%، ضمن مؤشر وزارة البلديات والاسكان للعام 2025.

وتتمحور الاستراتيجية التشغيلية لأمانة جدة، حول التنمية المستدامة لمدينة جدة ورفع مستوى التنافسية، وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.

وأكد مساعد الأمين للشؤون المالية والميزانية في أمانة محافظة جدة، أحمد بن معطي الحمراني، أن الاستراتيجية المالية للأمانة تهدف إلى تعزيز التحول في عملية التخطيط المالي وترسيخ الانضباط في المصروفات، وتنويع مصادر الدخل، دعمًا لمستهدفات الرؤية.

وقال: “نعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال هذه الاستراتيجية، عن طريق رفع معدلات الإيرادات الذاتية، ورفع كفاءة الإنفاق في مشاريع الأمانة، إلى جانب تطوير الأصول، وطرح فرص استثمارية متنوعة”.

وذكر أن تحقيق أمانة جدة المركز الأول في الاستدامة المالية بتغطية الإيرادات النفقات التشغيلية بنسبة 132% ضمن مؤشرات وزارة البلديات والإسكان للعام الماضي، من شأنه أن يرسخ استدامة التنمية وتعزيز جودة الحياة في مدينة جدة .