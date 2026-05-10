NHC تطلق النسخة السادسة من برنامج “واعد” لتطوير الخريجين وتفتح باب التسجيل

البلاد (الرياض)
أعلنت NHC إطلاق النسخة السادسة من برنامج “واعد” وفتح باب التسجيل أمام حديثي التخرج من مختلف التخصصات والجامعات، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها من الانخراط في بيئات عمل احترافية تسهم في إثراء القطاع العقاري ودعم سوق العمل السعودي.
ويأتي البرنامج ضمن إستراتيجية NHC للاستثمار في رأس المال البشري، حيث يقدم تجربة تطويرية متكاملة تجمع التدريب على رأس العمل والدورات المتخصصة في المهارات التقنية، إلى جانب الإرشاد المهني بإشراف نخبة من الخبراء والقادة؛ لصقل مهارات المشاركين ورفع جاهزيتهم المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويمر المشاركون في “واعد 6” برحلة تدريبية ثرية تبدأ بتقييم شامل للمهارات، يليها الانخراط في برامج وأنشطة عملية، ويختتم البرنامج بمشاريع التخرج عبر المشاركة بمعسكرات تدريبية تحت مسمى “ديزايناثون”، الذي يتيح للمشاركين تطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التطوير العقاري.
ويضم البرنامج مسار الابتعاث الخارجي، إذ يتيح للمتميزين من خريجي “واعد” فرصة نوعية للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية بما يتوافق مع احتياجات العمل، الأمر الذي يسهم في نقل المعرفة العالمية وتعزيز الخبرات التخصصية.
ويغطي البرنامج مسارات مهنية متنوعة تشمل: المجالات الهندسية، والمعمارية، والرقمية، والتجارية، والمالية، والقانونية، وسلاسل الإمداد، بما يواكب احتياجات سوق العمل.
ويستهدف البرنامج خريجي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة، والحاسب الآلي، والقانون، والإعلام وغيرها، بشروط تشمل حداثة التخرج، والتفرغ التام، واجتياز التقييم، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وتدعو NHC جميع الراغبين في الالتحاق بالنسخة الجديدة من البرنامج إلى التسجيل الأولي عبر الرابط التالي: https://nhc.sa/waed، مؤكدة أن برنامج “واعد” يمثل منصة انطلاق حقيقية لبناء مسار مهني متميز، والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع العقاري في المملكة.
