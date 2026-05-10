وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التكامل الصناعي مع المملكة الأردنية

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا افتراضيًا اليوم, مع معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية المهندس يعرب بن فلاح القضاة، ناقش فرص تعزيز الشراكة الصناعية بين المملكتين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في الصناعات ذات الأولوية.
وأكد الاجتماع عمق الروابط الأخوية والعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تشكّل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي، ودفع مسارات التكامل الصناعي إلى آفاق أوسع تحقق تطلعات قيادات البلدين ومصالحهما المشتركة.
وبحث الاجتماع أوجه تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية, والدوائية, والغذائية, وصناعة مكونات السيارات، والخدمات اللوجستية، كما استعرض الفرص التصديرية، والتحديات التي تواجه المصدرين في البلدين، منوهًا بأهمية تعزيز سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م