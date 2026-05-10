وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والروسي المستجدات

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (السبت)، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في الحفاظ على الأمن الاستقرار.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.