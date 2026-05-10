وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والروسي المستجدات

صحيفة البلاد      24 / ذو القعدة / 1447 هـ      10 مايو 2026

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (السبت)، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في الحفاظ على الأمن الاستقرار.
كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

