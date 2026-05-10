هيئتا “النقل” و”تطوير المدينة” تطلقان تجربة الحافلة ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة

أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تجربة تشغيل الحافلة الترددية ذاتية القيادة (Robobus) في الساحة الداخلية لمسجد قباء بالمدينة المنورة، تهدف هذه الخطوة إلى تقييم جاهزية الخدمة في المواقع الحيوية، وقياس كفاءتها ومستوى جودتها، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيد، والتوسع المستقبلي في التقنيات ذاتية القيادة وتبني حلول النقل المستدام.
وتعتمد الحافلة في تشغيلها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار المتطورة، والكاميرات عالية الدقة لضمان أعلى معايير السلامة للمستفيدين والمشاة، وقد صمم مسار الحافلة بدقة ليمتد بطول 700 متر، بما يخدم المصلين والزوار، ويسهل تنقلهم بنموذج حديث وذكي وذاتي القيادة, حيث تنطلق الرحلات من المواقع المخصصة لخدمة مداخل الزوار من الرجال والنساء، مع الالتزام التام بمسار عربات الجولف المحدد مسبقًا بما يضمن تنظيم الحركة وعدم الخروج عن المسار طوال فترة التشغيل.
وتتضمن التجربة التي تمتد مراحل تشغيلها الفعلية 60 يومًا، اختبار قدرة المركبة على التكامل مع البنية التحتية، وجمع البيانات الميدانية عبر خرائط رقمية عالية الدقة، لضمان مواءمة هذه التقنيات مع المتطلبات الميدانية قبل التوسع في تطبيقها.
يأتي هذا المشروع تجسيدًا لتوجه المملكة الطموح في الاستثمار في تقنيات المستقبل، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، ويكتسب المشروع أهمية خاصة تزامنًا مع تسمية هذا العام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، مما يعكس ريادة المملكة في توطين تقنيات النقل الذكي وتوفير بيئة تنقل آمنة ومتطورة لسكان المدينة المنورة وزوارها.
