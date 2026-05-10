مبادرات إنسانية تعزز التعليم والأمن الغذائي بـ 4 دول

في إطار جهوده الإنسانية والإغاثية المستمرة، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول العربية؛ بهدف دعم الاستقرار الإنساني، وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سوريا، وقّع المركز اتفاقيتين مع مؤسسات من المجتمع المدني؛ لإعادة تأهيل عدد من المدارس ومرفق اجتماعي في محافظتي إدلب ودير الزور، بما يخدم نحو 4,990 مستفيدًا بشكل مباشر و19,894 بشكل غير مباشر. وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وبناء مرافق تعليمية ودينية، وتجهيزها وتأثيثها، إضافة إلى تزويدها بالطاقة الشمسية، بما يسهم في استعادة دورها التعليمي والاجتماعي، وتوفير بيئة آمنة للطلاب والمجتمع المحلي. كما يأتي هذا ضمن برنامج أوسع لإعادة تأهيل 48 مدرسة في مختلف المحافظات السورية.

وفي قطاع غزة، واصل المطبخ المركزي التابع للمركز تقديم الوجبات الغذائية الساخنة، حيث جرى توزيع 24,800 وجبة استفاد منها العدد نفسه من الأفراد في مناطق وسط وجنوب القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وفي السودان، وزّع المركز 1,450 سلة غذائية في محلية ربك بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 11,591 فردًا من الأسر النازحة والعائدة، وذلك ضمن مشروع “مدد” للعام 2026م؛ بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، ودعم الأمن الغذائي.

أما في اليمن، فقد تفقّد فريق المركز سير العمل في أسواق الأسماك والخضار المعاد تأهيلها في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي. واطلع الفريق على مراحل التنفيذ، وتحسين البنية التحتية للأسواق، بما يشمل التصريف والمرافق الصحية؛ بهدف رفع جودة المنتجات، وتعزيز سبل عيش الصيادين والمزارعين.

وتعكس هذه المشاريع الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإغاثي، في دعم الاستقرار الإنساني والتنمية المستدامة في الدول المتضررة، والتخفيف من معاناة الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.