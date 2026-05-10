مباحثات قطرية – أمريكية لتأييد الوساطة باكستانية

البلاد (واشنطن)

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في العاصمة الأمريكية واشنطن، تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة؛ الهادفة إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وفي مقدمتها المساعي، التي تقودها باكستان.

وتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، خاصة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال الاجتماع أهمية تجاوب جميع الأطراف مع المبادرات المطروحة، بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويمهد للتوصل إلى اتفاق شامل، يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية القطري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض الجهود، التي تبذلها إسلام آباد لخفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأعرب المسؤول القطري عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به باكستان، فضلاً عن جهود مختلف الأطراف الدولية، التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على دعم قطر الكامل لأي مبادرة سياسية تستهدف إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

ركما أكد أن نجاح هذه الوساطات يتطلب تعاوناً جاداً من جميع الأطراف المعنية، بما يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات والوصول إلى تسوية شاملة تحفظ أمن المنطقة واستقرارها.