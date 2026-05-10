المحليات

ضبط مقيمين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بتقديم خدمات حج وهمية 

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1447 هـ      10 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية، لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بتقديم خدمات حج وهمية ومضللة، وضبط بحوزتهما أساور حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *