سلمان آل خليفة: نتطلع إلى نسخة استثنائية لكأس آسيا تجلب الفخر للقارة الآسيوية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 ستكون استثنائية بكل المقاييس, عادًا البطولة منصة لإبراز التطور المتنامي لكرة القدم الآسيوية وتعزيز مكانة كأس آسيا على الساحة الدولية.
وقال في تصريح بمناسبة حفل قرعة البطولة الذي أقيم أمس في الدرعية: “الاتحاد الآسيوي يواصل مواكبة التطور الكروي في القارة، في ظل الاتساع التاريخي في شعبية اللعبة وقاعدتها الجماهيرية، وفي إطار التعاون بين الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء”, مشيدًا بالدعم الذي قدمته الجهات الرسمية السعودية لإنجاح حفل القرعة، مقدمًا الشكر إلى وزارة الرياضة, والاتحاد السعودي لكرة القدم, واللجنة المنظمة المحلية، مبينًا أن نجاح الحفل يعكس التعاون بين الاتحاد الآسيوي والجهات المختصة في المملكة لإظهار الحدث بصورة تليق بمكانة الكرة الآسيوية.
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن بطولة كأس آسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية تطوير شاملة, مع توسيع المشاركة إلى 24 منتخبًا واعتماد معايير تنظيمية عالية بهدف تقديم منتج كروي آسيوي يجلب الفخر لجميع منسوبي اللعبة في القارة, مبديًا ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تهيئة الظروف المثالية لتنظيم الحدث القاري الكبير لما تمتلكه من إمكانات كبيرة وخبرات تنظيمية متراكمة وبنية تحتية عالية الجودة, مشيرًا إلى أن الاتحاد القاري يعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في المملكة وبالأخص الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية؛ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا.
وأكد آل خليفة أن قارة آسيا أصبحت رقمًا مهمًا في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن مشاركة تسعة منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026 تشكل محطة بارزة لكرة القدم في القارة, معربًا عن ثقته بقدرة المنتخبات المشاركة على تقديم صورة مشرقة عن كرة القدم الآسيوية في نهائيات كأس آسيا السعودية 2027, بما يلبي طموحات جماهير اللعبة في القارة وبما يترجم التطور الملموس في مستوى اللعبة في القارة الآسيوية.
