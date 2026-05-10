دوري يلو 33.. تتويج أبها.. والفيصلي يخطف الوصافة قبل الجولة الأخيرة

البلاد (جدة) توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، مساء السبت، فريق أبها بكأس دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026، بحضور رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين الأستاذ طلال بن عبدالله العبيدي، وعضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، وذلك بعد مباراة الفريق أمام ضيفه العدالة لحساب الجولة الثالثة والثلاثين. وعاشت جماهير دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين يومًا من الإثارة حيث أقيمت مباريات الجولة الثالثة والثلاثين “قبل الأخيرة”، مساء السبت، والتي جاءت نتائجها لتقلب الموازين في صراع الوصافة، وذلك في جولة شهدت تتويج أبها البطل بكأس الدوري. الفيصلي يخطف الوصافة فقد الدرعية وصافته لجدول الترتيب قبل جولة واحدة من النهاية إثر خسارته على أرض مضيفه الأنوار بنتيجة 2-4، في الوقت الذي حقق فيه الفيصلي فوزًا ثمينًا خارج الديار أمام البكيرية ليرتقي إلى المركز الثاني – المؤهل مباشرة إلى دوري روشن – بينما تراجع الدرعية إلى المركز الثالث. ورفع الفيصلي رصيده إلى 70 نقطة منفردًا بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الدرعية عند 69 نقطة متراجعًا للمركز الثالث، فيما أبقى العلا على حظوظه في المنافسة على مركز الوصافة بفوز على الجبيل بنتيجة 2-0 رافعًا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع.

وفي ليلة تتويجه بكأس دوري يلو، خسر أبها بطل الدوري أمام ضيفه العدالة بهدف نظيف ليتوقف رصيد أبها عند 77 نقطة في الصدارة، بينما ضمن العدالة البقاء رسميًا بوصوله إلى النقطة 30 متقدمًا للمركز الـ 14.

وعزز العروبة موقعه في المركز الخامس بفوزه الكبير على جدة برباعية نظيفة رافعًا رصيده إلى 62 نقطة، بينما توقف رصيد جدة عند 36 نقطة في المركز الـ 13.

وحسم الجبلين موقعه بين أندية “البلاي أوف” بالفوز على العربي بنتيجة 4-0 ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس، بينما أكمل العربي عقد الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية رفقة كل من الباطن والجبيل، بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ 17.

وتعادل الزلفي مع ضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، ليرفع الزلفي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل الرائد إلى النقطة رقم 49 في المركز السابع.

وعاد الوحدة من ملعب مضيفه الجندل بالفوز بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الجندل عند 29 نقطة في المركز الـ 15.

وحقق الباطن فوزًا معنويًا على ضيفه الطائي بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ 16 بينما توقف رصيد الطائي عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وبنهاية الجولة الثالثة والثلاثين اشتعل الصراع على لقب الهداف بعدما تقاسم الصدارة كل من سيلا سو لاعب أبها وجايتان لابورد لاعب الدرعية ولكل منهما 26 هدفًا، يلاحقهما نوانكو سيمي لاعب العروبة بـ 25 هدفًا.

وشهدت الجولة الثالثة والثلاثين تسجيل 31 هدفًا، فيما جاء مباراة الأنوار والدرعية كأكثر مباراة شهدت أهدافًا “6 أهداف” بينما لم تخل أي مباراة في هذه الجولة من تسجيل أهداف.