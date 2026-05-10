“تنظيم الإعلام” تعرّف الوفود الإعلامية الدولية بجهود المملكة في خدمة الإرث الإسلامي ضمن أعمال الحج

نفذت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام جولات ميدانية للوفود الإعلامية الدولية ضمت ممثلين من مصر وسنغافورة والمغرب والعراق وإندونيسيا، ضمن برنامج زيارات الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج 1447هـ.
وتضمنت الجولات زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ومتحف خير الخلق، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومتحف عمارة المسجد النبوي.
واطّلع الوفود خلال الزيارة على محتوى علمي وتوثيقي يعكس تاريخ المدينة المنورة ومعالمها الحضارية، ويبرز مكانتها الثقافية والإسلامية.
كما اطلّعوا على معرض الصور الذي يوثق مراحل تاريخية متعددة للمدينة المنورة، وما شهدته من تطور عمراني وثقافي عبر العصور.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لإبراز الإرث الحضاري والثقافي لمكة المكرمة والمدينة المنورة أمام وسائل الإعلام الدولية، بما يسهم في نقل الصورة الحضارية للمملكة إلى مختلف الثقافات بأسلوب مهني موثوق.
