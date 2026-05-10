تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة ضمك

الرياضةتعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة ضمك صحيفة البلادaccess_time24 / ذو القعدة / 1447 هـ 10 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق الباد (جدة) استقر البرتغالي سيرجو كونسيسياو مدرب الاتحاد على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ضمك في الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي. ويستضيف الاتحاد على ملعبه فريق ضمك مساء اليوم الأحد، في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة. ويحتل الاتحاد سادس ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر بـ 26 نقطة. تشكيل الاتحاد المنتظر حراسة المرمى: رايكوفيتش. الدفاع: سيميتش – حسن كادش- أحمد شراحيلي – ماريو ميتاي. الوسط: فابينهو — حـسام عوار — عوض الناشري. الهجوم: روجر فيرنانديز – ستيفن بيرجوين – يوسف النصيري.