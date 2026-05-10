الرياضة تتويج بطلات المملكة في ختام الجولة الماسية لسيدات المبارزة

البلاد (الرياض) اختتمت منافسات، بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الماسية) للسيدات تحت 11 و 17 عامًا، التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الهلال، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الدكتور واسم آل حسن، الذي توّج الفائزات بالميداليات. ففي منافسات فئة تحت 17 عامًا، حققت غلا الدحيم (النهضة) الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وجاءت ملاك معاذ (الاتفاق) ثانيًا، وغادة الغنام (الشباب) ثالثًا. ونالت تلين القضماني (العلا) ذهبية، سلاح السيبر، وحلت فجر الخيبري (العلا) ثانيًا، وهيا الدوسري (عكاظ) ثالثًا، وحصدت ليلى عبيد (الهلال) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحلت ياسمين الصالح (النجمة) ثانيًا ،وزينب الهاجري (النور) في المركز الثالث. وفي منافسات تحت 11 عامًا، حققت مريم السليم (الثقبة) ذهبية سلاح الشيش، وحلت العنود الغنام (الشباب) ثانيًا، وسارة البقمي (النهضة) ثالثًا. وظفرت ألين الحازمي (عكاظ) بذهبية سلاح الابيه، وجاءت زميلتها كيان العصيمي، في المركز الثاني، وحلت فاطمة الدغام (النور) في المركز الثالث. فيما حققت ماريا المقرن (الهدى) ذهبية سلاح السيبر، وحلت زميلتها زهور العقيلي، في المركز الثاني، وغسق القحطاني (عكاظ) في المركز الثالث.