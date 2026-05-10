انطلاق ملتقى الاستثمار الرياضي والقانون بجامعة الملك عبدالعزيز

انطلق بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، ملتقى (القانون والاستثمار الرياضي: الآفاق والتحديات)، الذي تنظمه كلية الحقوق؛ بهدف تسليط الضوء على الأنظمة القانونية الداعمة للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والذي يستمر على مدار يومين بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
ويناقش الملتقى عبر جلسات حوارية ومحاضرات علمية، الإطار القانوني للاستثمار الرياضي، والحوكمة في المؤسسات الرياضية، ودور نظام الرياضة في تعزيز الاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الحديثة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الرياضي والقانوني والاستثماري.
وشهد الملتقى انعقاد ثلاث جلسات حوارية؛ تناولت الأولى محور “التشريعات الرياضية ودورها في تمكين الاستثمار”، فيما ناقشت الجلسة الثانية “الحوكمة والشفافية في المؤسسات الرياضية”، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى “دعم نظام الرياضة للاستثمار من الملاعب إلى الأسواق”.
وتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات العلمية التي سلطت الضوء على نظام الرياضة، والإطار النظامي للحقوق التجارية لرعاة الأندية الرياضية، إضافة إلى النظام الأساسي واللائحة التسويقية والتجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضح عميد كلية الحقوق بالجامعة الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلا أن الملتقى يأتي بالتزامن مع النقلة النوعية والحراك الرياضي المتسارع الذي تشهده المملكة، لافتًا إلى أن صدور نظام الرياضة سيسهم في تنظيم شؤون القطاع الرياضي بمختلف مجالاته، ووضع إطار قانوني متكامل يعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة البيئة الاستثمارية، ويدعم تطور المنظومة الرياضية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشار وكيل كلية الحقوق للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن أحمد الغامدي إلى أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق لحزمة من الأنشطة العلمية والبحثية والبرامج المتخصصة في المجال الرياضي؛ بهدف بناء المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، وإيجاد منصات حوار تسهم في تطوير القطاع الرياضي واستدامته، انطلاقًا من أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والاستثمارية، متمنيًا أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة، ويسهم في دعم مسيرة الرياضة والاستثمار في الوطن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م