النقل العام بالشرقية يكسر حاجز الـ9 ملايين راكب

البلاد (الدمام)

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية تطوير وتنفيذ أكثر من 300 محطة حافلات حديثة ضمن مشاريعها المتواصلة لتطوير منظومة النقل العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين تجربة التنقل للسكان والزوار، وتحقيق التكامل الخدمي بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني أن المحطات جرى توزيعها وفق تخطيط استراتيجي يغطي مختلف المناطق الحيوية، مع مراعاة الكثافة السكانية وأنماط الاستخدام، بما يضمن كفاءة الوصول واستدامة الخدمة في مدن الدمام والخبر والقطيف.

وبيّن أن المرحلة الأولى من المشروع شملت إنشاء 212 محطة حافلات، فيما تتواصل حاليًا أعمال المرحلة الثانية ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 325 محطة، بما يعزز انتشار الخدمة ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويدعم الاعتماد على النقل العام كخيار رئيس للتنقل.

وأكد الزهراني أن منظومة النقل العام أسهمت في خدمة أكثر من 9 ملايين راكب، ما يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات النقل العام وفاعلية الخطط التشغيلية والتطويرية المعتمدة، إلى جانب دورها في تعزيز الانسيابية المرورية ودعم مفاهيم النقل المستدام.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لجهود الأمانة المستمرة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، من خلال توفير منظومة نقل حديثة تتسم بالكفاءة والسلامة والاستدامة، وتواكب متطلبات التنمية الحضرية المتسارعة في المنطقة الشرقية.

وبين أن مشاريع النقل العام تمثل ركيزة أساسية في دعم التحول الحضري، مؤكدًا حرص الأمانة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الفنية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين.