الرياض يقتنص فوزًا صعبًا أمام الفتح في روشن

البلاد (جدة)
أنعش فريق الرياض آماله في البقاء بدوري روشن للمحترفين، بعد ما نجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد الفوز على نظيره الفتح، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ32 للبطولة.
جاء هدف المباراة الوحيد لصالح الرياض عن طريق مامادو سيلا في الدقيقة 47، ليقتنص لفريقه 3 نقاط ثمينة؛ من أجل البقاء في بطولة الدوري السعودي.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرياض إلى النقطة 26 في المركز السادس عشر؛ حيث يعاني الرياض من التواجد في مناطق الخطر مع تبقي جولتين عن نهاية المسابقة، فيما جاء الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.
