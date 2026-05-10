الاتحاد يصعق ضمك بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

البلاد (جدة)
حقق فريق الاتحاد، فوزًا صعبًا على نظيره ضمك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة «دوري روشن».
جاء هدف الاتحاد عن طريق حسام عوار في الدقيقة 24 بعد تمريرة من موسى ديابي.
وأنقذ رايكوفيتش مرماه في أكثر من هجمة خطرة لصالح ضمك ليحافظ على نظافة شباكه في المباراة، ولكن نجح ياكو ميتى في هز شباك الاتحاد في الدقيقة 73 من رأسية رائعة.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 90+5 من تسديدة قوية سكنت شباك ضمك.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 52 في المركز الخام، فيما جاء ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.
