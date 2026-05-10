استمرار الحالة المطرية على مكة والمدينة وجازان وعسير

صحيفة البلاد 24 / ذو القعدة / 1447 هـ 10 مايو 2026 البلاد (جدة) نبه المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الأحد)، على أجزاء من عدة مناطق. ولفت المركز إلى أن الحالة المطرية تشهدها جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل. وأشار إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض ونجران.