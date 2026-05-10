استمرار الحالة المطرية على مكة والمدينة وجازان وعسير
صحيفة البلاد      24 / ذو القعدة / 1447 هـ      10 مايو 2026

البلاد (جدة)

نبه المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الأحد)، على أجزاء من عدة مناطق.

ولفت المركز إلى أن الحالة المطرية تشهدها جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل.

وأشار إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض ونجران.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

