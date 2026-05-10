استكمال الاستعدادات لضمان انسيابية جداول تفويج الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة استكمال استعداداتها الإدارية والميدانية، للمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم جداول تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، إضافة لتنظيم تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تستند إلى التخطيط المسبق، وتوظيف تقنيات متقدمة لتمكين جدولة تفويج الحجاج، ومتابعة التزامهم بتلك الجدولة، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج في مختلف مراحل أداء النسك.

وأوضحت الوزارة أن استعداداتها شملت إعداد خطط تشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقوم على جدولة تفويج لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر، تلبّي رغبات الحجاج الشرعية في أداء النسك، وتسهم في تنظيم حركة الحجاج بين المشاعر، وتعزز كفاءة توزيع الكثافة البشرية، بما يدعم انتظام تدفق الحجاج بين وجهات أداء النسك خلال الموسم، إلى جانب المشاركة في تنفيذ تجارب فرضية للتفويج متزامنة مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية وتحسين كفاءة التنفيذ.

وطوّرت الوزارة نموذجًا تشغيليًّا مستدامًا يُعنى بضبط تدفقات الحجاج من المخيمات مكانيًّا وزمانيًّا، بما يدعم الاستخدام الأمثل للطاقات الاستيعابية في منشأة الجمرات ومحطات قطار المشاعر ومسارات الحركة منها وإليها، وينعكس إيجابًا على سلاسة تجربة الحاج وطمأنينته أثناء أداء النسك.

وأكدت “الحج والعمرة” أهمية الالتزام بجداول التفويج المعتمدة؛ لما لها من دور محوري في تنظيم الحركة بين المشاعر، وتعزيز سلامة الحجاج، ودعم كفاءة تنفيذ الخطط التشغيلية خلال الموسم، داعيةً ضيوف الرحمن إلى التقيُّد بالتعليمات المنظمة للتفويج، بما يسهم في تحقيق الانسيابية، ورفع مستوى السلامة خلال موسم الحج.

من جهتها، استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشروع إحلال وتجديد شبكات الحريق والتبريد داخل مربعات الخيام بمشعر منى، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز منظومة السلامة؛ استعدادًا لموسم حج 1447هـ.

وأوضحت الشركة أن المشروع شمل تطوير 188 مربعًا سكنيًا تضم 565 مخيمًا، بإجمالي أطوال شبكات بلغت 339 ألف متر طولي، نُفذت عبر أربع مراحل تطويرية لضمان استمرارية الأعمال؛ إذ شملت المرحلتان الأولى والثانية تطوير 121 مربعًا و433 مخيمًا بإجمالي أطوال بلغ 275 ألف متر طولي، فيما تضمنت المرحلة الثالثة تطوير 22 مربعًا و53 مخيمًا بإجمالي 31 ألف متر طولي، وصولًا إلى المرحلة الرابعة التي شملت تطوير 45 مربعًا و79 مخيمًا بإجمالي 32 ألف متر طولي.

ويهدف المشروع إلى استبداله بالشبكات القديمة أخرى حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة، وتقليل مخاطر الأعطال والتسربات، إلى جانب تحسين كفاءة أنظمة التبريد، وضمان استمرارية الخدمات خلال موسم الحج.

ويسهم المشروع في رفع كفاءة أعمال التشغيل والصيانة، وتقليل احتمالات الأعطال المستقبلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن.