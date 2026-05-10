ارتفاع أرباح أرامكو 25.5% إلى 120 ملياراً بالربع الأول

البلاد (جدة)

أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو”، اليوم (الأحد)، ارتفاع أرباحها بنسبة 25.5% إلى أكثر من 120 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بأرباح قدرها 95.7 مليار ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

وقالت الشركة، في بيان على “تداول”: إن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، قابل ذلك جزئياً ارتفاع في تكاليف التشغيل، وارتفاع في ضريبة الدخل والزكاة مدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن صافي الدخل المعدل بلغ 125.97 مليار ريال (33.59 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026، وكان إجمالي التعديلات بقيمة 3.96 مليار ريال (1.06 مليار دولار) تتعلق بشكل أساس بتعديل تكلفة الاستبدال و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن إعادة قياس القيمة العادلة لبعض مشتقات السلع وبنود التعديل المتعلقة بتكاليف التمويل.

ووفق الشركة، بلغ إجمالي الإيرادات 433.10 مليار ريال (115.49 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 388.70 مليار ريال (103.65 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2025، ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المبيعة من المنتجات المكررة والكيميائية، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام مقارنة بالربع السابق.

وأبانت “أرامكو” أن صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بلغ 120.13 مليار ريال (32.04 مليار دولار) للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 69.47 مليار ريال (18.53 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2025، ويعود الارتفاع بشكل أساس إلى أثر ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل، وقد قابل ذلك جزئيًا ارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة مدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع السابق.

وأضافت الشركة أنه نظراً لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح، مبينة أنه أُعيد تصنيف بعض مبالغ المقارنة لعام 2025 لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

توزيع 82 ملياراً أرباحاً نقدية بمعدل 33 هللة للسهم الواحد

وتابعت أن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 467.24 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026 (مقارنةً بـ429.61 مليار ريال للربع الأول من عام 2025، و416.29 مليار ريال للربع الرابع من عام 2025).

في سياق متصل، أعلنت أرامكو في بيان ثان على “تداول” أن مجلس الإدارة أقر توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، سيتم دفعها في الربع الثاني.

وأوضحت أن إجمالي الأرباح الموزعة تخص عدد أسهم مستحقة يبلغ نحو 241.93 مليار سهم، وبحصة توزيع قدرها 0.3393 ريال للسهم.

وحددت الشركة، تاريخ الأحقية في 1 يونيو 2026 للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 9 يونيو 2026، مشيرة إلى عدم وجود أي جهات رسمية أخرى تتطلب عدم ممانعتها على القرار.

من جانبه، أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو م. أمين الناصر أن نتائج الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة الأداء التشغيلي، وقدرة أرامكو على التكيف مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الناصر أن أداء أرامكو خلال الفترة الماضية أظهر مرونة تشغيلية قوية وقدرة عالية على التكيف في بيئة جيوسياسية معقدة، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب شرق – غرب عمل بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا لدعم استقرار الإمدادات.

وأضاف أن خط شرق – غرب أسهم بشكل كبير في تخفيف آثار اضطرابات الطاقة العالمية وقيود الشحن المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة أعادت التأكيد على الأهمية الحيوية للنفط والغاز في دعم أمن الطاقة والاقتصاد العالمي؛ وذلك تذكيرًا واضحًا بأهمية توفر إمدادات طاقة موثوقة.

وبيّن أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة وشبكتها العالمية للتعامل مع المتغيرات والاضطرابات الدولية، مشيراً إلى أن الموظفين والموظفات أظهروا درجة عالية من الاحترافية والتفاني والخبرة الكبيرة؛ مما أسهم في تمكين الشركة من مواصلة تقديم الخدمات لعملائها وتحقيق القيمة لمساهميها.