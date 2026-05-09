ولي العهد يهنئ علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس وزراء العراق

البلاد (جدة)
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة الأستاذ علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية العراق.
وقال سمو ولي العهد:” يسعدنا بمناسبة تكليفكم رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية العراق، أن نعرب لدولتكم عن بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، سائلين المولى- عزّ وجل- أن يوفقكم لخدمة العراق وشعبه الشقيق، متطلعين للعمل مع دولتكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة. متمنين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق مزيدًا من التقدم والرقي”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م