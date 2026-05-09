ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في أنتيغوا وباربودا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد غاستون براون رئيس الوزراء في أنتيغوا وباربودا بمناسبة إعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب أنتيغوا وباربودا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

