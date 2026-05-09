ولي العهد يهنئ بيتر ماجيار بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في المجر

صحيفة البلاد 23 / ذو القعدة / 1447 هـ       9 مايو 2026

البلاد (جدة)

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بيتر ماجيار رئيس وزراء المجر، بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في المجر، وتشكيل الحكومة المجرية الجديدة ونيلها ثقة الجمعية الوطنية وأدائها اليمين الدستورية.

وعبر سمو ولي العهد: عن أصدق التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

