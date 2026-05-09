وزارة الرياضة تُطلق مبادرة “الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة بالمملكة”

أطلقت وزارة الرياضة مبادرة الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأمانات مناطق المملكة، وبمشاركة الاتحادات الرياضية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، ودعم ممارسة النشاط الرياضي المجتمعي باستدامة في مختلف الحدائق العامة، إضافة إلى زيادة الوعي في المجتمع بممارسة النشاط البدني، من خلال إقامة فعاليات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، علاوة على توفير بيئة محفزة تسهم في ممارسة الأنشطة البدنية المفتوحة، بما يعزز ثقافة الرياضة أسلوب حياة.
وتقام المبادرة في عددٍ من مناطق المملكة، إذ بدأت من مدينة الرياض في حديقة الجبال بحي ظهرة لبن، على أن تتواصل الفعاليات في حديقة الملتقى، وحديقة مرسية، وحديقة الحمراء، إضافة إلى عدد من الحدائق الأخرى في أوقات لاحقة، إلى جانب المركز الرياضي بطريق الملك سلمان في مدينة بريدة، لتتواصل بعدها في عدة مدن، من بينها جدة “حديقة الرياض، وحديقة راية أبحر، ومخطط الميار، ومخطط مشارف، مرورًا بالمنطقة الشرقية “حديقة المهيدب، وحديقة حي قرطبة”، وفي متنزه الردّف بالطائف، وحديقة لعصان في أبها، وصولًا إلى حديقة العواجمة بجازان.
يذكر أن وزارة الرياضة تواصل جهودها لتعزيز الرياضة المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، التي تتسق مع الأهداف ورؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، وتمكين الاتحادات الرياضية من المشاركة المجتمعية.
