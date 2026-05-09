واشنطن تُفرج عن ملفات سرية متعلقة بالأجسام الفضائية

أفرجت وزارة الحرب الأمريكية، عن أول دفعة من الملفات السرية المتعلقة بما يُعرف بـ”الظواهر الشاذة غير المحددة” أو الأجسام الطائرة المجهولة (UAP)، ضمن مبادرة حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة الوثائق للرأي العام.
ويشمل هذا الإجراء نشر مقاطع فيديو وصور ووثائق استخباراتية رُفعت عنها السرية عبر منصة إلكترونية رسمية مخصصة لهذا الغرض، ضمن برنامج يحمل اسم PURSUE تشارك فيه عدة جهات أمريكية، من بينها البيت الأبيض، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الحرب، ووكالة ناسا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضحت الجهات المشاركة أن الملفات ستُنشر تدريجيًا، مع استمرار مراجعة مزيد من الوثائق المرتبطة بالظواهر الجوية غير المفسّرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بهذه الظواهر.
وأشارت إلى أن بعض المواد المنشورة لم تُحلل بالكامل حتى الآن، رغم خضوعها لمراجعات أمنية قبل رفع السرية عنها، حيث يستخدم مصطلح UAP لوصف أجسام أو أحداث يتم رصدها في الجو أو الفضاء أو البحر دون تفسير فوري، مؤكدة عدم وجود أدلة رسمية تثبت ارتباط تلك الظواهر بكائنات فضائية.
