نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيسة لورا فيرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، الذي أقيم في العاصمة سان خوسيه.
ونقل الجبير تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لفخامتها، وتمنياتهما لحكومة وشعب كوستاريكا الصديق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.
