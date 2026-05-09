نادي ذوي الإعاقة بمكة يحقق المركز الثاني في دوري الكرة الطائرة

حقق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة المركز الثاني في بطولة دوري الكرة الطائرة من الجلوس للكبار للموسم الرياضي 2025 – 2026، بعد مستويات فنية مميزة وروح تنافسية عالية قدّمها الفريق طوال منافسات البطولة.
وجاء هذا الإنجاز امتدادًا لما يشهده النادي من تطور ملحوظ في الألعاب البارالمبية، عبر دعم وتمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم في مختلف المنافسات الرياضية المحلية، بما يُجسد حجم الجهود المبذولة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.
وشهدت مراسم التتويج تكريم لاعبي الفريق بالميداليات الفضية، وسط أجواء احتفالية عبّرت عن روح العزيمة والإصرار التي يتمتع بها اللاعبون، إلى جانب الإشادة بالمستويات الفنية التي ظهر بها الفريق خلال البطولة.
ويُعد حافزًا لمواصلة العمل وتطوير الأداء خلال الاستحقاقات المقبلة، مثمنًا دعم الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي، وكل من أسهم في تحقيق هذا التميز الرياضي والإنساني.