دونيس: نطمح للتتويج بكأس آسيا 2027

البلاد (الدرعية) أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، تطلعه الكبير للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، وذلك خلال حضوره مراسم قرعة البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأعرب دونيس عن سعادته البالغة بإقامة البطولة القارية الكبرى في المملكة، مؤكدًا أن استضافة السعودية لهذا الحدث تمثل دافعًا إضافيًا للمنتخب الوطني من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام جماهيره. وقال مدرب الأخضر: “نتطلع قدمًا لهذه البطولة وسعداء جدًا لإقامتها في بلدنا المملكة”، مشيرًا إلى أن الطموحات داخل الجهاز الفني واللاعبين كبيرة في المنافسة على اللقب. وأضاف دونيس: “نريد الفوز والتتويج بلقب كأس أمم آسيا، ومتحمسون للغاية لهذه البطولة”، مؤكدًا أن المنتخب يدخل المنافسات بطموح واضح للذهاب بعيدًا في البطولة. واختتم تصريحاته قائلًا: “هذه بطولة كبرى لنا، ونسعى لتقديم كل ما بوسعنا لتحقيق اللقب”، في إشارة إلى الجاهزية العالية والرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي على أرض المملكة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني السعودي ضمن منتخبات المجموعة الأولى بكأس آسيا 2027، رفقة كل من الكويت وفلسطين وعمان.