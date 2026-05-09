قرعة كأس آسيا 2027.. الأخضر السعودي في المجموعة الأولى
أجريت اليوم السبت في قصر سلوى، المعلم التاريخي البارز في الدرعية، حفل قرعة كأس آسيا 2027 والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية لأول مرة.

مجموعة الأخضر في كأس آسيا 2027

وجاء المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2027 بصفته المنتخب المنظم.

وضمت مجموعة الأخضر كلاً من منتخبات الكويت، وفلسطين، وعمان.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف المنتخبات قبل القرعة المرتقبة لكأس آسيا “السعودية 2027” حيث تم توزيع المنتخبات إلى 4 مستويات يضم كل منها 6 منتخبات وفقًا لآخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في أبريل الماضي، حيث جاء المنتخب السعودي صاحب الضيافة في التصنيف الأول رفقة منتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا وأوزبكستان.

وستنطلق بطولة كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية في السابع من يناير المقبل وتستمر منافساتها حتى الخامس من فبراير.

 

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

