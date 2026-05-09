عقوبات أمريكية على 10 أفراد وشركات لدعمهم الجيش الإيراني
صحيفة البلاد 23 / ذو القعدة / 1447 هـ       9 مايو 2026

البلاد (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات متورطين في دعم جهود الجيش الإيراني لتوفير الأسلحة.

وشملت العقوبات شركات تعمل خارج إيران، من بينها شركتان مقرهما الصين وثلاث شركات في هونغ كونغ.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أجنبية تسهم في التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الطيران.

كما حذّرت من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم دعماً للأنشطة الإيرانية، بما في ذلك الجهات المرتبطة بـ مصافي النفط المستقلة في الصين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

