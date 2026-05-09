عقوبات أمريكية على 10 أفراد وشركات لدعمهم الجيش الإيراني

السياسةعقوبات أمريكية على 10 أفراد وشركات لدعمهم الجيش الإيراني صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1447 هـ 9 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (وكالات) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد وشركات متورطين في دعم جهود الجيش الإيراني لتوفير الأسلحة. وشملت العقوبات شركات تعمل خارج إيران، من بينها شركتان مقرهما الصين وثلاث شركات في هونغ كونغ. وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أي جهة أجنبية تسهم في التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الطيران. كما حذّرت من أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم دعماً للأنشطة الإيرانية، بما في ذلك الجهات المرتبطة بـ مصافي النفط المستقلة في الصين.