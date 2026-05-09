ديربي النصر والهلال يشعل الجولة 32 من روشن

تترقب جماهير الكرة السعودية أربعة أيام مشتعلة بالإثارة والندية، مع انطلاق منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تحمل مواجهات مصيرية على صعيد سباق اللقب، والصراع الآسيوي، والهروب من الهبوط، قبل أن تُختتم بالقمة المرتقبة بين النصر والهلال في ديربي الرياض الكبير.
الخليج والاتفاق.. الطموح الآسيوي
تنطلق منافسات الجولة، اليوم السبت، بإقامة ثلاث مواجهات قوية، حيث يستضيف الخليج نظيره الاتفاق في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى استعادة نغمة الانتصارات والتقدم نحو مراكز أكثر أمانًا في جدول الترتيب، إذ يحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
في المقابل، يدخل الاتفاق المباراة بطموحات آسيوية واضحة، ساعيًا لتحقيق انتصار يُبقيه قريبًا من المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، حيث يحتل المركز السابع برصيد 46 نقطة.
النجمة يودع جماهيره.. والحزم يبحث عن العودة
وفي مواجهة أخرى، يستقبل النجمة ضيفه الحزم في مباراة تحمل طابعًا معنويًا لأصحاب الأرض، الذين يخوضون قبل الأخيرة لهم على ملعبهم قبل توديع دوري روشن.
أما الحزم، فيأمل في استعادة طريق الانتصارات وتعزيز موقعه في وسط جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
القادسية يواصل مطاردة الأهلي
ويدخل القادسية مواجهته أمام الفيحاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الثمين على النصر، إذ يطمح لمواصلة الضغط على الأهلي في سباق المركز الثالث.
ويملك القادسية 68 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط فقط عن الأهلي، بينما يسعى الفيحاء لمواصلة نتائجه الإيجابية وتجاوز حاجز الـ40 نقطة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة.
الاتحاد يتمسك بالحلم الآسيوي
وتتواصل مباريات الجولة الأحد، حين يلتقي الرياض مع الفتح، بينما يستضيف الاتحاد نظيره ضمك.
ويرفع الرياض شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل إنعاش آماله في البقاء، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مناطق الأمان.
في المقابل، ضمن الفتح بقاءه رسميًا، ويتطلع لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.
أما الاتحاد، فيخوض مواجهة مهمة أمام ضمك بهدف استعادة المركز الخامس المؤهل آسيويًا، حيث يحتل “العميد” المركز السادس برصيد 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون الذي لعب مباراة أكثر.
بينما يدخل ضمك اللقاء بطموحات الهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل آخر مراكز البقاء برصيد 26 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر.
الأهلي والتعاون.. مواجهة بطموحات مختلفة
وتقام الاثنين مباراتان، تجمع الأولى نيوم بالشباب في تبوك، حيث يبحث الفريقان عن استعادة الانتصارات، إذ يحتل نيوم المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.
وفي قمة أخرى، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على التعاون، ساعيًا لتعزيز موقعه في المركز الثالث بعدما جمع 72 نقطة حتى الآن.
في المقابل، يطمح التعاون للحفاظ على مركزه الخامس المؤهل آسيويًا، والذي يحتله برصيد 52 نقطة، مع استمرار مطاردة الاتحاد.
ديربي الرياض.. مواجهة قد تحسم اللقب
وتُختتم الجولة الثلاثاء بمباراتين، حيث يواجه الخلود نظيره الأخدود، قبل أن تتجه الأنظار إلى ملعب “الأول بارك” لمتابعة ديربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال.
ويدخل الخلود اللقاء بمعنويات جيدة رغم خسارته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بنتيجة 2-1، إذ يسعى لتحقيق انتصار يضمن له البقاء رسميًا، بينما يخوض الأخدود المباراة بعد تأكد هبوطه إلى دوري يلو.
أما القمة المنتظرة، فستكون بمثابة “نهائي مبكر” لحسم هوية بطل دوري روشن هذا الموسم.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، مقابل 77 نقطة للهلال صاحب المركز الثاني، مع امتلاك “الزعيم” مباراة مؤجلة، ما يجعل فوزه في الديربي خطوة هائلة نحو انتزاع الصدارة.
ويكفي النصر تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري رسميًا، فيما سيحافظ التعادل على صدارته قبل الجولة الأخيرة.
أما الهلال، فلا يملك خيارًا سوى الفوز إذا أراد مواصلة حلم الثنائية المحلية، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.