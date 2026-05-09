تعرف على موعد وكيفية مشاهدة قرعة كأس آسيا السعودية 2027

البلاد (جدة)
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والخليجية والآسيوية، مساء اليوم السبت، إلى مدينة الدرعية، التي تحتضن مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، في حدث تاريخي تستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى.
وتقام النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، وسط تطلعات كبيرة لخروج البطولة بصورة تنظيمية مميزة تعكس التطور الرياضي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
موعد القرعة
تنطلق مراسم سحب القرعة ابتداء من الساعة التاسعة مساء في قصر سلوى، المعلم التاريخي البارز.
ويقع القصر في حي الطريف، المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010، في الدرعية، وقد أُسس عام 1766 على يد الإمام عبدالعزيز بن محمد، الإمام الثاني للدولة السعودية الأولى، ليكون المركز السياسي والإداري للدولة.
البطولة لأول مرّة في السعودية
وللمرة الأولى، تستضيف السعودية كأس آسيا، لتكون المضيف الرقم 16 في تاريخ البطولة.
وتأمل في أن تصبح ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه، إذا نجحت في إضافة لقب رابع إلى ألقابها الثلاثة التي حققتها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجاز سيعادل به المنتخب السعودي الرقم القياسي لليابان؛ كأكثر المنتخبات تتويجاً باللقب.
وأحرزت قطر لقب النسخة الأخيرة على أرضها مطلع 2024، محتفظة بلقب 2019 الذي توجت به للمرة الأولى.
منتخبات تعرف البطولة
لا تخلو قائمة المنتخبات المشاركة من الأسماء المألوفة لعشاق كرة القدم الآسيوية، حيث شارك 20 منتخباً من أصل 23 تم تأكيدهم في نسخة 2023.
ومن بينهم المنتخبان الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد 16 مرة: إيران وكوريا الجنوبية. وقد حققت إيران هذا الرقم من خلال مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي، كما تبقى المنتخب الوحيد الذي توّج باللقب ثلاث مرات متتالية (1968 و1972 و1976).
أما المنتخبات الثلاثة التي لم تشارك في النسخة السابقة فهي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكويت وسنغافورة، حيث تعود آخر مشاركاتها إلى أعوام 2019 و2015 و1984 على التوالي. وقد يرتفع العدد إلى أربعة في حال تأهل اليمن، الذي كانت مشاركته السابقة في نسخة 2019.
ومن بين 24 منتخباً سيتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت ثلاثة أعوام.
وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.
تفاصيل القرعة
سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، يضم كل منها ستة منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) بتاريخ الأول من أبريل.
وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.
ويشارك في القرعة نجوم بارزون يمثلون غرب وشرق آسيا، يتقدمهم السعودي سالم الدوسري، والدولي الياباني السابق هيديتوشي ناكاتا.
ولضمان خوض المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه.
وجاءت المستويات على النحو التالي:
– المستوى الأول: السعودية (التصنيف العالمي: 61)، اليابان (18)، إيران (21)، جمهورية كوريا (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50).
– المستوى الثاني: قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84).
– المستوى الثالث: البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103).