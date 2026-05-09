تعرف على موعد وكيفية مشاهدة قرعة كأس آسيا السعودية 2027

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والخليجية والآسيوية، مساء اليوم السبت، إلى مدينة الدرعية، التي تحتضن مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، في حدث تاريخي تستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى.

وتقام النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، وسط تطلعات كبيرة لخروج البطولة بصورة تنظيمية مميزة تعكس التطور الرياضي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

موعد القرعة

تنطلق مراسم سحب القرعة ابتداء من الساعة التاسعة مساء في قصر سلوى، المعلم التاريخي البارز.