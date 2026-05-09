تعادل النجمة والحزم في روشن

صحيفة البلاد 23 / ذو القعدة / 1447 هـ       9 مايو 2026

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على نتيجة مواجهة النجمة والحزم، التي جرت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 32 من دوري روشن السعودي.

بادر النجمة بالتهديف عن طريق فيليب كاردوسو بعد مرور 3 دقائق، ورد بالتعادل للحزم عمر السومة بعدها بـ 5 دقائق فقط، ليعزز من صدارته لهدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 161 هدفًا.

وتقدم الحزم بالهدف الثاني عن طريق عبدالسلام الضويحي في الدقيقة 42، قبل أن ينجح ناصر الهليل في إدراك التعادل في الدقيقة 45+2.

التعادل رفع رصيد الحزم إلى 39 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب روشن. والخسارة جمدت رصيد النجمة عند 13 نقطة في المركز الأخير، وتأكد هبوطه رسميًا قبل 4 جولات منقضية.

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

